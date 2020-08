Reggio Calabria, la pioggia riversa sulla carreggiata un fiume di rifiuti: ostacoli di spazzatura all’ingresso dell’autostrada [FOTO]

8 Agosto 2020 13:59

Reggio Calabria, i rifiuti hanno seguito il corso d’acqua provocato dalle forti piogge e sono rimasti sparsi all’ingresso dell’autostrada: la situazione in via Montevergine

Problemi di circolazione stradale nella zona Nord di Reggio Calabria. Le abbondanti piogge delle ultime ore ha creato un vero e proprio fiume di rifiuti che si è riversato in via Montevergine Petti, esattamente alla fine del quartiere Santa Caterina, ovvero dove inizia l’autostrada. La spazzatura che si era accumulata sul bordo strada, a causa della mancata raccolta in questo ultimo periodo, è stata trascinata dall’acqua piovana così al centro della carreggiata, impedendo alle vetture in transito di poter circolare normalmente. Quello della raccolta differenziata è un problema che interessa ogni angolo della città ed episodi come questo non fanno altro che mettere ancora una volta in luce il difetto del sistema.