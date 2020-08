Reggio Calabria, anche Pino Siclari (Partito Comunista dei Lavoratori) si candida a Sindaco: “i 200 milioni di euro sono solo la panacea elettorale di Falcomatà”

14 Agosto 2020 21:31

Reggio Calabria, Pino Siclari dichiara la sua candidatura con una nota stampa

Anche quest’anno Pino Siclari (Partito Comunista dei Lavoratori) si candida a Sindaco di Reggio Calabria: con una nota stampa ufficiale, infatti, ha dichiarato la sua candidatura lanciando una campagna elettorale calzante sui temi di attualità, definendo “una panacea elettorale” per Falcomatà l’annuncio dei 200 milioni in arrivo dal Governo (che in realtà non sono 200 milioni, ma questo è un altro discorso…).

“Il governo Conte – dichiara Siclari – salva la giunta Falcomatà con un contributo di 200 milioni di euro a fondo perduto e turba così pesantemente la campagna elettorale in corso a Reggio Calabria. Il dissesto è, per ora, evitato. Si salvano così non solo gli attuali amministratori ma anche tutti coloro che con il modello Reggio hanno portato trasversalmente la città nel baratro. Il PCL ritiene che vadano stroncate le radici che hanno prodotto questo scempio i cui guasti sono stati rovesciati sulle masse povere della città con disservizi e alte tariffe. La gestione pubblica e controllata dei servizi, la fine delle privatizzazioni sono sempre più necessarie. Il Partito Comunista dei Lavoratori – conclude Siclari – nella campagna elettorale e dopo si batterà per una netta inversione di rotta“.