Reggio Calabria, Occhipinti (Fdi): “inconcepibile la gestione dei rifiuti di questa Amministrazione. Falcomatà la smetta di raccontare frottole e risolva il problema”

13 Agosto 2020 17:06

Reggio Calabria, la nota di Riccardo Occhipinti, candidato alle prossime elezioni amministrative con la lista di Fratelli d’Italia

«Mentre il sindaco Giuseppe Falcomatà si arrampica sugli specchi per difendere l’indifendibile sul buco, da almeno 400 milioni, nel bilancio, la Città continua a sprofondare nell’immondizia e adesso rischia l’emergenza sanitaria».

A sostenerlo è Riccardo Occhipinti, candidato alle prossime elezioni amministrative con la lista di Fratelli d’Italia.

«Le periferie sono al degrado totale – prosegue Occhipinti – a Modena, a Ciccarello e San Giorgio, ma anche ad Archi e nella zona nord della Città la situazione è insostenibile con cumuli di spazzatura che ostruiscono l’accesso alle case e rendono complicata anche la circolazione stradale».

«Né può bastare – ha detto ancora Riccardo Occhipinti – dare colpa alle precedenti Amministrazione o al governo regionale. In sei anni di gestione il sindaco ha distrutto la Città che non si è mai trovata in una condizione peggiore. Il problema delle discariche è noto da anni: evidentemente serviva un’altra programmazione e non una ottusa insistenza sulla scelta del porta a porta che non ha mai funzionato. Il risultato finale è che in piena estate una Città che dovrebbe vivere di turismo si ritrova sporca come non mai e con blatte e topi che pascolano amabilmente tra i cumuli di sporcizia».

«Serve un cambio di gestione immediato – conclude il candidato di Fdi al Consiglio comunale di Reggio Calabria – altro che secondo tempo richiesto dall’attuale primo cittadino che avrebbe dovuto avere la decenza di non ricandidarsi dopo il fallimento totale della sua gestione. In ogni caso e prima di evitare il peggio ci si rivolga al Prefetto, al Governo e a tutte le Autorità competenti per evitare che la situazione possa davvero diventare pericolosa per la salute dei cittadini. A settembre poi i cittadini sapranno chi votare per porre fine a questo sfacelo».