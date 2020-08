Reggio Calabria: Nuova Italia Unita propone il lancio di una compagnia di navigazione. Catalano: “collegheremo le estremità dello Stretto in modo rapido a prezzi ragionevoli” [INTERVISTA]

7 Agosto 2020 12:31

Reggio Calabria: Nuova Italia Unita propone il lancio di una compagnia di navigazione, puntando così ad una innovativa operatività pubblica

Dopo un’attenta analisi dei costi e delle opportunità di finanziamento già fin d’ora disponibili, il Movimento Nuova Italia Unita presenta “un’idea rivoluzionaria per la città, rendendola il soggetto di maggioranza e di controllo anche di una nuova compagnia di navigazione, così da rendere Reggio un vero polo di raccordo tra le rotte aeree, marittime e ferroviarie dell’intero bacino del Mediterrano”. “Dopo decenni passati ad “aspettare il ponte”, che comunque ci prodigheremo a che lo Stato finalmente lo realizzi, e sempre nell’ottica di una nuova Italia veramente unita, – precisa Luigi Catalano, coordinatore regionale della Calabria di NIU – intendiamo scavalcare le troppe promesse ascoltate fino ad oggi e anticipare i tempi, così da poter offrire, con estrema immediatezza ai cittadini di tutta l’area metropolitana, un servizio concreto ed importante, centrale nell’economia del territorio”. Continua Catalano: “Oltre ad una compagnia aerea, istituiremo anche una compagnia di navigazione propria della Città Metropolitana di Reggio, dotata di una flotta di Navi ed aliscafi veloci per collegare le estremità dello stretto in modo rapido ed efficiente, sempre a prezzi ragionevoli. La nuova società, lanciata con contributi a fondo perduto dell’Unione Europea fino all’85%, sarà partecipata principalmente dal comune di Reggio Calabria e dai comuni che fanno parte dell’area Metropolitana: sotto l’insegna di “Reggio Calabria MarLinee”.