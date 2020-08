Reggio Calabria, negozio non adotta norme anti-Covid: sanzionato. Sequestrati 1.200 pezzi di accessori per cellulare abusivi [FOTO]

27 Agosto 2020 15:14

Reggio Calabria, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del commercio abusivo sono stati sequestrati oltre 1200 pezzi di merce varia soprattutto accessori per cellulari

Nella giornata di ieri, la Polizia Locale di Reggio Calabria, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del commercio abusivo sono stati sequestrati oltre 1200 pezzi di merce varia (soprattutto accessori per cellulari) venduta in spregio alle norme commerciali. Forte impegno della polizia locale anche in materia di prevenzione del covid 19. Nei giorni scorsi personale impegnato in apposito servizio ha sanzionato un esercizio commerciale per mancata adozione dei presidi di sanificazione e contenimento del virus.