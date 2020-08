Reggio Calabria: nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio presentati i Garanti

8 Agosto 2020 12:53

Nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria presentati i Garanti

Sono stati presentati nella sala Lampadari di Palazzo San Giorgio, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale l’Avv. Giovanna Russo, dei diritti dell’infanzia ed adolescenza la psicologa, psicoterapeuta e assistente sociale Valentina Arcidiaco, della persona con disabilità la psicopedagogista Carmelina Costarella, dei diritti della salute il prof. Giuseppe Ferreri, nominati dal Comune di Reggio Calabria. Subito dopo si è proceduto alla riunione della neo eletta “Giunta dei Garanti” che sarà presieduta, su indicazione del sindaco Giuseppe Falcomata’, dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Anita Nucera. “Sono felice per le nomine-ha affermato l’Assessore Lucia Nucera- perché si dà seguito e conclusione ad un percorso avviato nei mesi scorsi. I Garanti saranno operativi da subito, si tratta di figure con un profilo professionale elevato che saranno al servizio della città. Opereranno all’interno del comune con i propri uffici, tranne il Garante delle persone private della libertà personale che sarà collocato in una via vicina dove è presente un bene confiscato. Per me, si realizza un sogno. Tutti i Garanti fanno parte del mio settore che ringrazio, ci saranno incontri settimanali per avviare le procedure e portare avanti tutte le problematiche che saranno attenzionate. Penso che questo rispecchi un’attenzione particolare per le fasce deboli. Inoltre, abbiamo istituito l’Osservatorio delle pari opportunità e contro ogni forma di discriminazione di cui faranno parte i Garanti al fine di interagire con altre istituzioni all’interno delle politiche sociali”.

Presente all’i ncontro anche il consigliere Valerio Misefari delegato alla sanità che ha posto l’accento sulla situazione drammatica della salute. “Continua il percorso -ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomata’- volto a favorire la partecipazione di soggetti competenti nella tutela dei diritti. La nomina dei Garanti è gratuita e al servizio della collettività. Queste figure daranno determinazione e competenza ai vari settori di cui si occuperanno”. Il Garante delle persone private della libertà personale e’ l’avv . Giovanna Russo che durerà in carica cinque anni:”Questo incarico è un onere ma anche un onore e cercheremo di creare delle sinergie con tutte le parti coinvolte. Avremmo il compito di vigilare e tutelare su tutti quelli che sono i diritti negati dei detenuti e delle persone private delle liberta’ personali. Nella mia carriera professionale e universitaria mi sono sempre dedicata agli ultimi ed a percorsi cattolici che mi hanno sempre spinto a stare vicino a persone che hanno problemi di inserimento sociale e di tutele negate”. Il Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza è Valentina Arcidiaco che resterà in carica tre anni:”Sono psicologa, psicoterapeuta e assistente sociale specialista. Tenevo molto a ricoprire questo incarico perché lavoro da tanti anni con i minori sia in Italia che all’estero”. Il Garante della persona con disabilità è Carmelina Costarella psicopedagista, nominata sempre per tre anni:”Ho lavorato per tanti anni al comune come responsabile del settore disabili e ho voluto mettermi di nuovo al servizio delle persone con disabilità e per le famiglie. Sento di avere una grande responsabilità ma ho anche tanta passione e dedizione”. Il Garante della salute è il medico Giuseppe Ferreri in carica per tre anni:”La sanità non attraversa un periodo florido quindi è necessario che ci sia una figura che stia accanto al paziente che lo sappia consigliare e guidare nei momenti critici della sua patologia”. Presente anche il Garante dei diritti degli animali Mary Foti.