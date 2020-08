Reggio Calabria: arriva sul Lungomare la giostra a cavalli, domani l’inaugurazione [FOTO]

26 Agosto 2020 22:26

Reggio Calabria: arriva sul Lungomare la giostra a cavalli, le parole del proprietario Ivan Montenero

Arriva a Reggio Calabria, sul Lungomare, nei pressi della Ruota Panoramica, la giostra a cavalli. L’attrazione, che ha un diametro di 8 metri ed il pavimento in parquet, ha girato le più importanti città italiane, è interamente disegnata a mano ed i cavalli salgono e scendono automaticamente. Ivan Montenero, proprietario anche della Ruota Panoramica, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “l’amministrazione comunale non ha speso un soldo per queste attrazioni, anzi abbiamo già pagato il solito pubblico. Ringraziamo il sindaco ed il consigliere Latella che hanno sostenuto ed autorizzato il progetto”. L’inaugurazione avverrà nella giornata di domani, giovedì 27 agosto.