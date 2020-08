Reggio Calabria, Minicuci: “dalla Sorgente al Lido Comunale Falcomatà mortifica il nostro mare. La città turistica è un miraggio, ridiamo dignità alla nostra terra”

17 Agosto 2020 18:25

Minicuci: “Reggio Calabria città turistica? Un triste miraggio. Ridiamo dignità alla nostra terra”

“Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha chiuso il tunnel di accesso alla spiaggia urbana ‘La Sorgente’. Il percolato creatosi dai cumuli di rifiuti mescolati alla pioggia caduta, ha causato l’allagamento del tunnel e di conseguenza l’impossibilità di attraversarlo. Il giorno di ferragosto centinaia di reggini, bambini e adulti, hanno dovuto avventurarsi mettendo a rischio la propria incolumità pur di raggiungere ‘La Sorgente’, una delle spiagge più frequentate della nostra città”. E’ quanto scrive in una nota il Dott. Antonino Minicuci, Candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra. “Ho incontrato in questi giorni i cittadini che fanno parte dell’associazione ‘Gli amici della Sorgente’, gruppo di persone che si adopera in maniera encomiabile e totalmente gratuita a difesa di quella porzione di territorio. A loro, insieme a tutti i reggini e i turisti, bisogna dare risposte concrete e non slogan. Quando accaduto è soltanto l’ennesima conferma della totale miopia amministrativa che ha caratterizzato l’attuale governo comunale. Scarsa, per non dire nulla, l’attitudine dell’amministrazione nel prevenire situazioni facilmente prevedibili e che creano notevole disagi ai cittadini. Invece che bonificare l’area rendendola nuovamente sicura e fruibile, la soluzione dell’attuale amministrazione è quella di sbarrare l’ingresso. Chiudere il tunnel di accesso ad una spiaggia nel pieno dell’estate, quando si registra il picco di presenze, è una desolante cartolina da presentare ai reggini e ai turisti che hanno scelto Reggio Calabria per trascorrere le loro vacanze”.