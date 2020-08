Reggio Calabria: al via la metanizzazione di Bagaladi

4 Agosto 2020 11:08

Reggio Calabria: il metano è finalmente una realtà anche per i cittadini di Bagaladi. Mercoledì 5 agosto, Italgas metterà in servizio la rete di distribuzione del gas naturale per l’intero centro abitato

gas naturale per l’intero centro abitato. L’intervento ha richiesto la posa di circa 20 chilometri di nuove condotte che hanno permesso di collegare alla rete 400 utenze. Le famiglie di Bagaladi saranno così stabilmente approvvigionate da una fonte energetica sicura, economica e sostenibile, come il gas naturale. Durante la fase di esecuzione dei lavori, Italgas si è resa disponibile a realizzare gratuitamente l’allacciamento alla rete ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. La società inoltre si farà carico anche degli adeguamenti tecnici necessari sulla rete fino al contatore, procedendo anche all’installazione di misuratori intelligenti di ultima generazione (smart meter). Le famiglie che fossero interessate ad allacciarsi alla rete, sono invitate pertanto a sottoscrivere l’apposita richiesta al più presto in modo da poter beneficiare della gratuità dell’intervento a cura di Italgas.