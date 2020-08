Reggio Calabria, mare sporco a Bova Marina: bagnanti esasperati [FOTO]

3 Agosto 2020 12:32

Reggio Calabria, le condizioni del mare questa mattina a Bova Marina

Brutto risveglio per i bagnanti di Bova Marina questa mattina. Nonostante il grande caldo di questi giorni e la voglia di voler fare il bagno in un caldo mare di agosto, purtroppo non è stato possibile per la presenza di sporcizia. L’acqua, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, è sporca e i bagnanti lamentano le alte temperature e l’impossibilità di potersi rinfrescare. Purtroppo si continua a ripetere la storia di ogni anno su tutta la costa Jonica e a volte anche su quella Tirrenica.