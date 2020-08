23 Agosto 2020 16:34

Reggio Calabria: al lido della Polizia di Stato spettacolo del comico Uccio De Santis, divenuto famoso al grande pubblico per le partecipazioni a ‘la sai l’ultima’ nonché protagonista di tantissimi cortometraggi molto apprezzati sui social

Di bene in meglio. Non può che riassumersi con queste parole la serata di ieri al lido della Polizia di Stato di Reggio Calabria. Dopo l’esilarante Gennaro Calabrese è stata la volta di Uccio De Santis, noto barzellettiere, comico ed intrattenitore, divenuto famoso al grande pubblico per le partecipazioni a ‘la sai l’ultima’ nonché protagonista di tantissimi cortometraggi molto apprezzati sui social. Sotto l’attenta e scrupolosa supervisione del Questore di Reggio Calabria dottor Maurizio Vallone la serata è stata un successo sotto ogni aspetto. Maggiore sarebbe stata la presenza degli ospiti del lido, ma la vigente normativa anti Covid-19, applicata in maniera rigorosa, ne ha contingentato l’ingresso al fine di garantire il prescritto distanziamento. Ciliegina sulla torta è stato il fine benifico della serata. Infatti, grazie alla sensibilità del Questore di Reggio Calabria in rappresentanza della Polizia di Stato e della gestione del lido diretto da Vito Bommarito, da molti anni attento organizzatore di serate per la raccolta di fondi da destinare alle persone più deboli ed indifesi, Il ricavato della serata è stato devoluto al reparto di neurochirurgia dell’ospedale Reggio Calabria. Anche questa volta il lido della Polizia di Stato di Reggio Calabria ha mostrato il volto della città che ci piace; una Reggio che vuole divertirsi, sa divertirsi in sicurezza ed è sempre disponibile a tendere una mano a chi ne ha più bisogno.