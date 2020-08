31 Agosto 2020 20:01

Reggio Calabria, lavori in tangenziale nel tardo pomeriggio: le foto

Disagi al traffico nella zona sud di Reggio Calabria intorno alle 19 di oggi pomeriggio, per lavori in corso nella zona sud della tangenziale della città, con restringimento a una corsia tra San Gregorio e Ravagnese. Lunghe code nella carreggiata in direzione Sud, fino allo svincolo di Arangea. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Eloquenti le immagin inella gallery a corredo dell’articolo, relative alla lunga coda nella zona di Ravagnese.