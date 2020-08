28 Agosto 2020 13:40

Reggio Calabria: l’Automobile Club organizza una tappa Karting in Piazza il prossimo 5 e 6 settembre

L’Automobile Club Reggio Calabria ha raccolto con entusiasmo l’invito del Coni a favorire un ritorno alla normalità ed “offrire ai bambini/ragazzi innovative strategie di formazione, di pratica, di orientamento e di avviamento all’attività sportiva giovanile”, in attesa del ritorno tra i banchi di scuola. Pertanto, organizza per i giorni 5 e 6 settembre 2020 a partire dalle ore 09:00 sul Lungomare Falcomatà-Piazzale Stazione Lato Sud, una tappa Karting in Piazza”. La manifestazione è gratuita e riservata ai bambini di età compresa tra 6 e 10 anni, ovviamente si svolgerà nel rispetto di tutti i protocolli sanitari imposti da AciSport e Regione Calabria. L sono effettuabili ì solo al llink: http://form.jotform.com/karting2020/reggiocalabria o inquadrando il QR Code presente sulla locandina. Saremo lieti della partecipazione dei suoi bimbi o familiari dell’età compresa tra i 6 e i 10 anni.

