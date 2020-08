Reggio Calabria, la pioggia manda in tilt la zona Sud: Piazza della Pace si trasforma in un lago e la spazzatura galleggia [FOTO E VIDEO]

8 Agosto 2020 15:23

Reggio Calabria, è bastata qualche ore di pioggia per mandare in tilt l’intera area: Piazza della Pace si trasforma come al solito in un grande lago

Maltempo nell’area dello Stretto e Piazza della Pace a Reggio Calabria si è trasformata, come al solito, in un grande lago. Giungono alla nostra redazione le segnalazioni dei cittadini residenti nel piazzale a Sud dello Stadio Oreste Granillo, non nuovo a questa tipologia di situazioni. Qualche volontario questa mattina è sceso in strada per cercare di risolvere momentaneamente il problema, trovandosi così a camminare in mezzo ai sacchi di spazzatura che galleggiavano sull’acqua piovana stagnante. In alto le foto scattate dai nostri lettori.