Reggio Calabria: la galleria d’arte della scalinata della stazione di Santa Caterina si impreziosisce con l’ultima opera del maestro Alessandro Allegra “Innamòrati Sempre”

2 Agosto 2020 14:16

Reggio Calabria: la galleria d’arte della scalinata della stazione di Santa Caterina si impreziosisce, nella Sala Museo “Il Ferroviere”, con l’ultima opera del maestro Alessandro Allegra “Innamòrati Sempre”

“Ad un anno dall’installazione di bellissimi mosaici nei sottopassi della Stazione Centrale di Reggio Calabria, grazie alla splendida intuizione dei dirigenti di RFI FS, che hanno voluto regalare alla città di Reggio immagini delle bellezze paesaggistiche del nostro splendido territorio, Incontriamoci Sempre regala alla stazione di S.Caterina una nuova perla, rappresentata dall’ultima opera del maestro Alessandro Allegra”. E’ quanto scrive in una nota il Direttivo dell’Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato. “La galleria d’arte della scalinata della stazione, e del primo marciapiede della stazione Fs di Rc S Caterina, si impreziosisce, nella Sala Museo “Il Ferroviere”, dedicato al regista Pietro Germi, con l’ultima opera del maestro Alessandro Allegra “Innamòrati Sempre”, che rappresenta un uteriore atto di amore di una delle eccellenze culturali in ambito ferroviario a livello nazionale”, conclude la nota.