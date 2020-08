Reggio Calabria, la Fials ha fatto condannare il Commissario Straordinario del Gom Iole Fantozzi

12 Agosto 2020 13:09

“Il Commissario Straordinario del GOM di Reggio Calabria, la Dott. Iole Fantozzi, è stata condannata al pagamento delle spese legali, nonostante un tardivo tentativo di sanare il contenzioso aperto con la FIALS”: è quanto riferito in un comunicato del sindacato Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità

“La FIALS, Sindacato Autonomo Sanità, su proprio ricorso ha fatto condannare dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria il Commissario Straordinario del GOM Dott. Iole Fantozzi”. Inizia così il comunicato stampa diramato da FIALS, di cui si riporta di seguito il testo completo: “Nonostante le diffide della FIALS a cui il Commissario non aveva risposto ledendo i diritti sindacali della FIALS che, prontamente, ha fatto ricorso al Giudice per la condanna della Fantozzi. In effetti con sentenza n. 6 del 7/8/2020, la stessa è stata condannata al pagamento delle spese legali, nonostante un tardivo tentativo di sanare il contenzioso aperto con la FIALS.

Tutto ciò a causa della volontà del Commissario di non tenere corrette relazioni sindacali con la FIALS, sindacato con il più alto numero di iscritti sia nel Comparto che nella Dirigenza. In effetti la mancata collaborazione ha portato quest’anno il GOM a non pagare la produttività 2019, mentre ormai da 3 mesi e mezzo non si hanno notizie del Piano di Assunzioni Triennali e da un mese del nuovo Atto Aziendale.

Entrambi i documenti redatti ed inviati alla struttura commissariale senza un preventivo confronto sindacale che, forse, sarebbe servito a sanare le numerose illegittimità presenti negli stessi documenti.

La FIALS ritiene necessaria una operazione verità per cui ha già programmato per dopo ferragosto una conferenza stampa sulle numerose anomalie che hanno contraddistinto la gestione fantozziana del GOM. Il tutto naturalmente al netto dell’eventuale nomina del nuovo direttore generale che, speriamo spazzi via risciacqui di vecchie logiche e ricicli di vecchi e distruggitori seriali di ospedali.

La FIALS ringrazia l’Avvocatessa Domenica Panzera per la competenza e la professionalità dimostrata nella difesa dei diritti del Sindacato e dei Lavoratori”.

Il Seg. Territoriale FIALS – Dott. Bruno Ferraro