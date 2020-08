Reggio Calabria, la direzione degli Ospedali Riuniti replica alla FIALS

12 Agosto 2020 17:50

Reggio Calabria, la replica degli Ospedali Riuniti dopo la nota della FIALS

In relazione alla nota stampa diffusa dalla segreteria territoriale del sindacato Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (F.I.A.L.S.), si precisa quanto segue.

La vertenza legale a cui fa riferimento F.I.A.L.S. è legata al computo delle iscrizioni dei dipendenti ai sindacati al fine della quantificazione dei permessi lavorativi spettanti ai dirigenti sindacali. Tale calcolo, su segnalazione della stessa organizzazione sindacale ricorrente in giudizio, è stato oggetto di rettifica in autotutela amministrativa da parte del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria come riconosciuto dallo stesso giudice del lavoro che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quindi, le doglianze della F.I.A.L.S. sono riferite ad aspetti, per quanto rispettabili, oggettivamente marginali.

In ordine all’asserita “volontà del Commissario di non tenere corrette relazioni sindacali con la F.I.A.LS.”, si chiarisce che, durante l’attuale gestione commissariale, il G.O.M. ha manifestato propensione al dialogo, nella corretta distinzione dei ruoli, con tutte le Organizzazioni Sindacali. Anzi, è stata proprio la F.I.A.L.S. a chiedere ufficialmente alla Direzione dell’Ospedale di non tenere riunioni sindacali nel rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa legata all’emergenza sanitaria CoViD-19.

Con specifico riferimento agli atti ed alle procedure segnalati nella nota stampa – ovvero l’Atto Aziendale di riorganizzazione del G.O.M., il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale ed il pagamento della produttività 2019 ai dipendenti – si evidenzia che gli stessi sono stati puntualmente trasmessi a tutti i sindacati nei modi ritualmente previsti dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, si specifica che per l’Atto Aziendale ed il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale è in corso una fattiva interlocuzione con la Struttura Commissariale per il Piano di Rientro ed il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria. Per quanto concerne, invece, l’erogazione della produttività relativa all’anno 2019 al personale, proprio ieri sono stati approvati atti propedeutici alla liquidazione della retribuzione accessoria.

Del tutto gratuite, infine, appaiono alcune colorite, quanto ineleganti, esternazioni diramate nella nota che lasciano il tempo che trovano e rispetto alle quali il Commissario Straordinario ha incaricato l’Avvocatura Aziendale di valutarne il contenuto al fine di tutelare gli interessi e l’immagine della Pubblica Amministrazione in tutte le sedi opportune.

Tali opinabili uscite, oltretutto, sopraggiungono a fronte dell’incessante attività che il Commissario Straordinario sta portando avanti per ottenere maggiori e migliori livelli di offerta sanitaria al G.O.M., attraverso una nuova organizzazioni aziendale, l’ottenimento dell’autorizzazione alle necessarie assunzioni di personale, ad importanti investimenti in tecnologie e, da ultimo ma non meno importante, la costituzione di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).