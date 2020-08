26 Agosto 2020 12:21

Reggio Calabria: Klaus Davi è tornato a fare tappa a Ciccarello Modena e San Sperato, dov’era stato nei giorni scorsi, e per l’occasione si è fatto sommergere dai rifiuti abbandonati

Klaus Davi, candidato a sindaco di Reggio Calabria, accompagnato da numerosi candidati della sua lista, continua il proprio tour della città di Reggio. Ieri è tornato a fare tappa a Ciccarello Modena e San Sperato, dov’era stato nei giorni scorsi, e per l’occasione si è fatto sommergere dai rifiuti abbandonati da mesi per una forma di singolare protesta che si produrrà in un video promozionale che verrà diffuso dalle TV locali e nazionali nei prossimi giorni.