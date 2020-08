Reggio Calabria: Klaus Davi accoglie le proposte del circolo culturale “L’Agorà”

21 Agosto 2020 10:15

Il Circolo Culturale “L’Agorà” ringrazia “Klaus Davi, candidato alle prossime ed imminenti consultazioni elettorali a Sindaco del Comune di Reggio Calabria, per la sua visione prospettica nell’avere riconosciuto la cultura come elemento cardine per la nascita della Città

Il Circolo Culturale “L’Agorà” ringrazia “Klaus Davi, candidato alle prossime ed imminenti consultazioni elettorali a Sindaco del Comune di Reggio Calabria, per la sua visione prospettica nell’avere riconosciuto la cultura come elemento cardine per la nascita della Città. Fa piacere che le bozze proposte da questa Associazione, che da sempre ed istituzionalmente svolge iniziative culturali, come da intenti statutari, siano state accolte favorevolmente e con entusiasmo – come dichiarato dallo stesso Klaus Davi – ed inserite nel programma politico del candidato Sindaco. Un incontro di idee tra quello del mondo dell’Associazionismo, da sempre impegnato nella ricerca ed in funzione della cultura, e quello della Politica impegnata nello sviluppo del territorio e nella tutela della civitas. Da questo confronto, ci si augura che si possano gettare le basi di solida fondamenta per un ponte ideale, che possa finalmente, privi di labili ed insignificanti slogans di pura facciata, riprendere la capacità nell’ascolto e la riappropriazione della politica nelle funzioni sociali. Aspetti questi, molto disattesi, che da diverso tempo, in una fase confusa e di pressapochismo, risultano presenti, purtroppo, da diverso tempo nell’estremità Peninsulare dello Stretto”.