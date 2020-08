Reggio Calabria, Klaus Davi annuncia: “patrimonio edilizio comunale ristrutturato gratis”

31 Agosto 2020 11:34

Reggio Calabria, Klaus Davi: “ammodernare ed efficientare il patrimonio immobiliare delle case popolari si può e si deve fare e rappresenterà il nostro primo impegno da amministratori comunali”

“Ammodernare ed efficientare il patrimonio immobiliare delle case popolari si può e si deve fare e rappresenterà il nostro primo impegno da amministratori comunali”, sostengono il candidato a sindaco di Reggio Calabria Klaus Davi e il candidato al consiglio comunale, avvocato Gaetano Morisani. “Grazie al Decreto del Superbonus 110% – prosegue– attiveremo tutte le risorse utili per ammodernare le case popolari, con adeguamento termico e lavori di ristrutturazione collegati e tante innovazioni che potranno portare la classe energetica del patrimonio edilizio popolare perfino alla classe A, abbattendo anche gli onerosi costi annui di manutenzione. Il costo? Zero! Le società energetiche verranno finanziate e trarranno beneficio semplicemente dalla cessione del credito di imposta maturato dai lavori stessi. Esborso del Comune e dei titolari delle abitazioni? Nessuno! Basta sapere leggere i decreti per capirlo. Non lasciamo che le solite opportunità per migliorare la città tornino indietro, diciamo basta a questa stasi che frena su tutto! Inoltre, sarà compito del Comune essere di stimolo con ATERP e tutti gli enti titolari di edilizia popolare, agevolando e velocizzando tutte le procedure necessarie per trasformare edifici cadenti in bellissimi esempi di civiltà, compatibili con i migliori standard energetici. La rivoluzione di una città parte dall’aiutare quelle fette di cittadini da sempre abbandonati“. Infine Klaus Davi rilancia: “Le aziende pronte a sostenere il rilancio di Reggio Calabria sono tante, basta saperle accogliere, soprattutto senza chiedere nulla in cambio”.