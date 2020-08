17 Agosto 2020 13:59

Reggio Calabria: oggi l’intitolazione di una via al barbiere Guido Crucitti, con le sue lettere denunciava i problemi di Sbarre

Questa sera alle ore 18:00 a Reggio Calabria, la cerimonia di intitolazione di una via, che si trova salendo da via Nicola Giunta poco prima dell’incrocio con via Sbarre Centrali, al noto barbiere di Reggio Calabria, Guido Crucitti. L’uomo, con grande senso civico, denunciava tramite le sue lettere i problemi del quartiere Sbarre prima e della città dopo.