4 Agosto 2020 10:11

Reggio Calabria: intitolata una strada a Giuseppe Cimato, patriota del Risorgimento Italiano. La cerimonia si è svolta ieri sera all’incrocio del lungomare di Gallico Marina con la strada della Fiumara Gallico

“Un sentito ringraziamento alla Giunta comunale, presieduta dal sindaco, avvocato Giuseppe Falcomatà che su proposta della commissione toponomastica, ha deciso di dedicare questa strada a Giuseppe Cimato, patriota del Risorgimento Italiano. La cerimonia si è svolta ieri sera alle h 19.00 all’incrocio del lungomare di Gallico Marina con la strada della Fiumara Gallico“. E’ quanto scrive in una nota Domenico Mazzù. “E’ una via, aperta da pochi anni –prosegue– ai margini di una zona che nel passato fu molto importante per la comunità di Gallico Marina, poco lontano da qui, infatti, sorgeva la “Torre di Gallico”, struttura costruita alla fine del ‘500 per contrastare le incursioni rovinose dei pirati turchi e barbareschi. In corrispondenza della torre, a fine ‘600, fu consentita l’apertura di uno scalo commerciale voluta dal Principe di Roccella, feudatario di questo territorio. Vicino al detto scalo, i marinai e vari benefattori, nel 1766 costruirono la prima Chiesa dedicata alla Madonna di Porto Salvo. Giuseppe Cimato nacque a Gallico Marina il 14 dicembre 1812 dal capitano marittimo e armatore, Paolo e da Maria Crupi, nel fiorente e vivace borgo marinaro di Gallico, nel quale visse fino all’età di ventidue anni, maturò certamente gli ideali di libertà per i quali lotto’ per tutta la vita con grande convinzione. Affiliato alla Giovine Italia e animato da sentimenti liberali, per sfuggire alle persecuzioni della polizia borbonica, si trasferì a Siderno dove si unì in matrimonio con Concetta Romeo, degna compagna della sua vita. Animatore delle congiure contro il Borbone seppe affrontare con temerarietà i più gravi pericoli in particolare per le corrispondenze con i compagni in esilio a Malta, Cipro, Grecia, Costantinopoli e sulle coste del Mare Adriatico che egli mantenne mediante viaggi effettuati con i propri bastimenti a vela”.