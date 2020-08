27 Agosto 2020 11:32

Reggio Calabria: venerdì iniziativa sulla vicenda artistica e umana dei Queen, della loro produzione musicale e dell’apporto da essi dato allo sviluppo del rock e si fermerà al 1991, data in cui muore Freddie Mercury

Cinquanta anni fa, era il 1970, a Londra, un certo Farrokh Bulsara, cantante e pianista del gruppo rock Sour Milk Sea incontra e si unisce a Brian May e Roger Taylor, cantanti superstiti del gruppo degli Smile. Quel Farrokh Bulsara, di origini indiane, diverrà celeberrimo con lo pseudonimo di Freddie Mercury e il gruppo nato in quel lontano 1970, The Queen, sarà uno dei gruppi più importanti dell’hard rock, una leggenda della musica contemporanea. L’anniversario, celebrato e ricordato in tutto il mondo e, nella austera Gran Bretagna con l’emissione di una serie di valori bollati già andati a ruba, sarà al centro di un incontro promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con lo Spazio Open, che si terrà venerdì 28 agosto alle ore 18,30 presso il medesimo spazio open con l’intervento di Giacomo Marcianò, coordinatore del sodalizio reggino ma anche appassionato cultore della musica rock. Egli ripercorrerà la vicenda artistica e umana dei Queen, trattando della loro produzione musicale e dell’apporto da essi dato allo sviluppo del rock e si fermerà al 1991, data in cui muore Freddie Mercury, la personalità più importante e significativa che aveva in sé incarnato il mito dei Queen.