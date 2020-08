Reggio Calabria, incontro tra i Garanti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune e della Città Metropolitana Valentina Arcidiaco e Mattia Emanuele

11 Agosto 2020 00:44

Reggio Calabria, incontro tra i garanti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Comune e Città Metropolitana

Nella giornata odierna la neo Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Reggio Calabria Dott.ssa Valentina Arcidiaco si è recata in visita presso Palazzo Alvaro per incontrare il Garante Metropolitano Dott.re Mattia Emanuele. “Sono stata contenta di incontrare e portare

i miei saluti al Garante della Città Metropolitana, al fine di stipulare sin da subito proficue sinergie volte a garantire la tutela dei minori. Ringrazio per l’accoglienza il Garante Metropolitano, al quale ho espresso la mia disponibilità a lavorare in piena sinergia per i diritti dei minori“.

L’incontro si è tenuto in forma privata presso la Biblioteca del Palazzo Alvaro. Nel corso dell’incontro, sono stati trattati alcuni argomenti di prioritaria importanza che coinvolgono l’operato di entrambe le figure nell’interesse del territorio cittadino e di tutta l’area metropolitana.

“Accolgo con vivo entusiasmo la nomina del nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Reggio Calabria Valentina Arcidiaco -ha dichiarato il Garante Metropolitano – sento il dovere di rimarcare l’importanza della figura a tutela dell’infanzia, confidando in un proficuo scambio di intenti e auguro a nome mio e di tutto l’ufficio buon lavoro al neo Garante del comune“.