Reggio Calabria, tamponamento a catena sulla SS106: nessun ferito [FOTO]

7 Agosto 2020 15:36

Reggio Calabria, incidente sulla SS106 a Pellaro: per fortuna non ci sono state gravi conseguenze

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13:20 di oggi sulla SS106 a Reggio Calabria, precisamente nella zona di Pellaro: tre autoveicoli si sono tamponati a catena. Il primo mezzo, un camion, non ha avuto danni. Il secondo, un SUV, ha la marmitta completamente divelta sull’asfalto. Il terzo, una normale utilitaria, ha riportato i danni maggiori per la violenza dell’impatto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti dei mezzi che non hanno riportato ferite degne di nota. Immediatamente intervenuta sul posto una pattuglia della Polizia Municipale guidata dal comandante Zucco, con gli agenti che si sono subito adoperati per evitare code e disagi al traffico.