Reggio Calabria, Capo Squadra dei Vigili del Fuoco cade dal camion durante intervento per soccorso: è grave

3 Agosto 2020 11:11

Reggio Calabria, il Capo Squadra è finito rovinosamente sull’asfalto durante una curva

Brutto incidente ieri per un Capo Squadra dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria che durante un intervento di soccorso, è volato via dal mezzo in una curva finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto ha causato pesanti conseguenze al punto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva dove si trova al momento in condizioni stazionarie.