Reggio Calabria: inaugurazione della segreteria politica di Demetrio Marino e Sabrina Martorano

30 Agosto 2020 17:35

Reggio Calabria: appuntamento ore 19.00 di lunedì 31 agosto davanti al G. O. M. Grande Ospedale Metropolitano per lanciare la coppia Demetrio Marino e Sabrina Martorano

Appuntamento ore 19.00 di lunedì 31 agosto davanti al G. O. M. Grande Ospedale Metropolitano per lanciare la coppia che rappresenta tradizione e innovazione nel panorama politico della destra reggina. L’abbinata di Fratelli d’Italia Sabrina Martorano – Demetrio Marino inaugura la sede della segreteria politica alla presenza del favorito candidato sindaco del Centro destra Dott. Nino Minicuci e dell’attuale coordintore provinciale del partito FDI Denis Nesci. La volontà di cambiamento e le idee di libertà e giustizia sociale sono alla base della Campagna che ufficialmente parte dal momento della presentazione delle liste, ma di fatto sarà sotto gli occhi di tutti e a disposizione dei cittadini che avranno quindi il luogo di riferimento in cui entrare in contatto diretto con i candidati per esprimere bisogni e desideri, sfoghi e richieste. È previsto un corteo, per il brevissimo tragitto che collega il GOM a Via Rauseo, con il quale la popolazione avrà il compito di individuare la localizzazione della nuova sede e dimostrare l’intenzione di sostenere i candidati con la presenza numerosa. Il gruppo di supporto potrà godere di un rinfresco al termine della presentazione in ringraziamento ai cittadini intervenuti.