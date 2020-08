Reggio Calabria: sul Lungomare inaugurata la meravigliosa Ruota Panoramica [FOTO, VIDEO, INTERVISTA]

3 Agosto 2020 22:00

Reggio Calabria: la ruota panoramica è stata inaugurata questa sera ed è pronta per accogliere tutti coloro vorranno ammirare la bellezza dello Stretto dall’alto

Torna anche quest’anno a Reggio Calabria la Ruota Panoramica che è stata installata vicino la Stazione Lido come lo scorso anno. L’attrazione è stata inaugurata questa sera e rimarrà in città almeno due mesi, fino a fine settembre, ma è probabile che venga anche prorogata in autunno. La maestosa struttura raggiunge i 35 metri di altezza ed è dotata di 24 cabine. All’inaugurazione erano presenti l’imprenditore Ivan Montenero, titolare dell’azienda che ha portato la ruota panoramica in riva allo Stretto ed il consigliere comunale Giovanni Latella. Il proprietario della Ruota ha detto: “ripartiamo da Reggio Calabria dopo circa 6 mesi, questa città ci è rimasta nel cuore. La location è stupenda e l’amministrazione comunale ha dimostrato interesse per portare in città la Ruota”. Il rappresentante dell’amministrazione comunale si dice “sicuro che la Ruota Panoramica rappresenta un’attrazione importante per la città in un momento difficile. Reggio Calabria vuole ripartire seguendo le direttive anti covid”.