4 Agosto 2020 14:18

Reggio Calabria, immigrato ubriaco riverso sull’asfalto da oltre un’ora tra Sbarre e il viale Messina: non ci sono unità di ambulanze disponibili, le immagini in diretta

Era ubriaco, è caduto e si è tagliato con il vetro della propria bottiglia di vino. E’ svenuto ed è rimasto a terra, riverso sull’asfalto, adesso in stato di semi-coscienza: sul posto, in via Soccorso, tra Sbarre e il viale Messina, sono intervenuti gli agenti della Polizia e si è radunato un capannello di curiosi. Si attende l’arrivo dell’ambulanza, ma al momento non ci sono unità disponibili.