5 Agosto 2020 16:36

Reggio Calabria, sul posto è intervenuta la Guardia Costiera che ha recuperato il cadavere

Nelle prime ore di questo pomeriggio al Lido Comunale di Reggio Calabria, un immigrato in evidente stato di ebbrezza, si è buttato in acqua ed è morto affogato. Evidentemente in base alle prime testimonianze che giungono dalla zona, l’uomo non era nelle condizioni di nuotare e tornare a riva mentre la corrente lo spingeva a largo. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera che ha recuperato il cadavere.