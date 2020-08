Reggio Calabria: il 13 agosto si terrà la 2ª edizione del premio Lupino d’oro

8 Agosto 2020 14:31

Reggio Calabria: il 13 agosto presso il Mare Lucente beach club a Pentimele si terrà la 2ª edizione del premio Lupino d’oro

Il 13 agosto presso il Mare Lucente beach club a Pentimele di Reggio Calabria si terrà la seconda edizione del premio Lupino d’oro, riconoscimento ad artisti calabresi che si sono distinti nel campo della musica, del cinema e delle arti figurative. Premiati di questa edizione saranno il cantautore Mimmo Cavallaro per la musica, il pittore Matteo Curcio per le arti figurative e l’attore Saverio Malara per il cinema.

Il cantautore Mimmo Cavallaro negli ultimi anni ha portato in giro per il mondo la canzone popolare calabrese ottenendo successi e riconoscimenti ovunque . Alcuni suoi brani, come “Stiddha chiara”, sono diventati classici del repertorio folk calabrese e con il brano “Europa che danza”ha partecipato al Concerto del Primo Maggio a Roma. Il pittore Matteo Curcio, definito il “pittore della luce” ha messo la sua firma a rappresentazioni sacre e profane in molte chiese e santuari della nostra regione (San Luca, Polsi, Catona e Cardeto) : le sue opere sono state pubblicate su enciclopedie d’arte internazionali e importanti riviste e hanno partecipato a premi internazionali importanti come ArteSalerno con Vittorio Sgarbi. Saverio Malara è un attore originario del quartiere Archi (dove vive tuttora) e dopo tanta gavetta nel teatro e cinema locali è riuscito ad imporsi anche in produzioni nazionali, recitando in numerose fiction televisive, come “Liberi di scegliere” e “Tutto il mondo è paese”, e in molti film importanti, come “L’asino vola” a fianco di Marcello Fonte e “Aspromonte” di Mimmo Calopresti.

Il Premio “Lupino d’oro” è organizzato dall’associazione culturale Riva Mediterranea in collaborazione con i fratelli Laface del Mare Lucente beach club, una struttura balneare incastonata nella splendida baia di Pentimele, e presso la quale si svolgerà il premio a cui parteciperanno , oltre ai premiati, anche giovani promesse della musica leggera come Ana e varie personalità del mondo dello spettacolo. Ai premiati verrà consegnato il Lupino d’oro realizzato da Salvatore Vale gioielli. Conducono la serata Adela e Pino Laface.