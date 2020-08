28 Agosto 2020 12:14

Reggio Calabria: al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” la presentazione della raccolta antologica di Giuseppe Smorto dedicata a Gianni Mura spentosi improvvisamente nei mesi scorsi a Senigallia

Nuovo appuntamento con la grande editoria sportiva, domenica prossima trenta agosto, al Circolo Tennis Rocco Polimeni. Su proposta del Panathlon club di Reggio, verrà presentata la raccolta antologica in due volumi del giornalista di “Repubblica” Giuseppe Smorto, dedicata a uno scrittore di caratura internazionale come Gianni Mura, spentosi improvvisamente nei mesi scorsi a Senigallia. L’appuntamento, dal titolo “Il mondo di Gianni Mura e i racconti della bicicletta” rientra nel prestigioso calendario degli eventi speciali del Rhegium Julii ed avrà come ospite l’ex direttore del “Corriere dello sport-Stadio” e del “Guerin Sportivo” Domenico Morace, amico di Gianni Mura e profondo conoscitore della sua produzione letteraria. Il compito di relatore toccherà a Tonino Raffa, voce storica della trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto”. La serata si aprirà con i saluti dei presidenti del Circolo Tennis e del Rhegium, Igino Postorino e Giuseppe Bova, del presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero, del past governatore dell’area meridionale del Panathlon, Antonio Laganà. Saranno dunque tre “firme” calabresi, Smorto, Morace e Raffa, a illustrare la carriera straordinaria di una “firma” di livello europeo come è stata (per oltre 40 anni sulle colonne di “Repubblica”) quella di Mura, allievo di Gianni Brera, appassionato non solo di sport (di ciclismo in particolare), ma anche di cucina, di buon vino, di anagrammi e di grande musica. La presentazione sarà preceduta dalla proiezione di una scheda filmata sui contenuti della raccolta antologica.