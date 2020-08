Reggio Calabria, riflettori su Gelato Cesare: il chioschetto verde vince il premio Travellers’ Choice 2020

6 Agosto 2020 11:16

Gelato Cesare premiato da Tripadvisor: il chioschetto verde situato a Reggio Calabria fa parte del 10% dei locali migliori del territorio nazionale

Si chiama “Travellers’ Choice Best of the Best”, è il premio che Tripadvisor utilizza per congratularsi con le aziende registrate sul portale che occupano i primi posti della classifica delle preferenze degli utenti. Quest’anno insignito del titolo anche Gelato Cesare, chioschetto verde vanto nel mondo per la città di Reggio Calabria. L’azienda statunitense ogni anno analizza tutte le recensioni, i punteggi e i luoghi salvati che i viaggiatori condividono in tutto il mondo per riconoscere le strutture migliori in assoluto. Adesso dunque anche Gelato Cesare fa parte del 10% dei locali migliori del territorio nazionale.