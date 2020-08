Reggio Calabria, le sorprese di Gelato Cesare non finiscono mai: ecco la “Cesarella”, crema di pistacchio e di cioccolato

6 Agosto 2020 10:47

Reggio Calabria, Gelato Cesare presenta la crema di pistacchio e cioccolato: la “Cesarella” è la nuova prelibatezza che rinfresca l’estate

Non finisce mai di stupire e di regalare sorprese Gelato Cesare. Il chioschetto verde più famoso d’Italia lancia una novità per la stagione estiva: già disponibili infatti la “Cesarella”, crema di pistacchio e di cioccolato, che sta letteralmente andando a ruba. Ghiotte e prelibate, le creme valorizzano ed esaltano il sapore delle materie prime utilizzate, rendendo ancora più piacevole l’esperienza di mangiare un gelato. E’ una golosissima scoperta sicuramente in grado di soddisfare i palati di grandi e piccini.