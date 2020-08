Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “da più di un anno la fogna sgorga indisturbata in via Ravagnese” [FOTO]

20 Agosto 2020 12:00

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “malgrado le numerose segnalazioni fatte alle autorità competenti da più di un anno che la fogna sgorga indisturbata in una traversina di via Ravagnese”

Arriva la denuncia di un cittadino per una fogna a cielo aperto a Reggio Calabria in via Ravagnese. Il cittadino scrive indignato: “malgrado le numerose segnalazioni fatte alle autorità competenti, da più di un anno che una fogna sgorga indisturbata in una traversina di via Ravagnese, tra due entrate di un bar, pasticceria, gelateria e una pizzeria. I negozianti hanno sollecitato, sia nel 2019 che nel 2020, le autorità competenti ma senza ottenere nessun intervento da parte loro, conclude.

Lettera firmata