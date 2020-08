Reggio Calabria, Il Foglio incorona Gelato Cesare: “il migliore in Italia” [FOTO]

31 Agosto 2020 15:55

Il gelato del gelataio più buono d’Italia: così Il Foglio ha descritto Gelato Cesare

Un’eccellenza a Reggio Calabria e motivo d’orgoglio a livello nazionale. Gelato Cesare non smette mai di stupire e riesce sempre a conquistare tutti i propri visitatori. Il chioschetto verde più famoso d’Italia, sempre all’avanguardia e pronto a regalare sorprese, ha ormai guadagnato stima in ogni punto dello Stivale e grazie alla qualità dei propri prodotti riesce sempre a conservare e migliorare i propri standard. A conferma di ciò, lo dimostra anche un passaggio pubblicato all’interno di un articolo pubblicato su Il Foglio. Il noto quotidiano, nel decantare le bellezze della città calabrese dello Stretto, durante un paragrafo in cui descrive la bellezza del Lungomare, ha scritto: “Passeggiate su e giù, dunque, e se siete fortunati (vista la perenne fila al chiosco) vi gustate pure il gelato del gelataio più buono d’Italia, Cesare, appunto”. Un grande riconoscimento per la famiglia De Stefano e i propri collaboratori, segno che con la passione e la professionalità si ottengono sempre grandi risultati. E la bontà dei gelati lo conferma ogni giorno.