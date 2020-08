Reggio Calabria, per Festa di Madonna non ci sarà processione ma il Comune consente le Bancarelle: LUOGO, DATE e DETTAGLI

27 Agosto 2020 13:30

Reggio Calabria, le bancarelle di Festa di Madonna saranno a Botteghelle

Sarà una Festa di Madonna particolare a Reggio Calabria: la processione è stata annullata per evitare assembramenti, e il quadro della Madonna della Consolazione verrà trasferito al Duomo in forma privata, nella notte tra Venerdì 11 e Sabato 12 Settembre, ad un orario sconosciuto per evitare che folle di fedeli possano radunarsi per tributare la sacra effige della patrona della città.

Il Comune di Reggio Calabria, contestualmente, ha autorizzato lo svolgimento delle tradizionali bancarelle, la fiera di artigianato e alimentari che di consueto si svolge in concomitanza con la festa reggina. Una scelta certamente contraddittoria rispetto all’annullamento della processione, perchè immaginare le bancarelle senza assembramenti è un po’ come immaginare le discoteche senza ragazzi che ballano ammassati.

Fatto sta che regolarmente ogni Venerdì, da mesi, si svolge il Mercatino di Botteghelle quindi al tempo stesso sarebbe stato assurdo non consentire lo svolgimento delle bancarelle.

In ogni caso, il Comune ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutti i dettagli sulle Bancarelle, che si svolgeranno da Sabato 12 a Domenica 20 Settembre proprio nel piazzale Botteghelle, con 100 posti disponibili per gli espositori. I posti disponibili saranno così suddivisi:

Questo, sempre dal sito del comune, il preliminare della disposizione delle Bancarelle: