Reggio Calabria: a causa del maltempo rinviato l’evento contro il femminicidio

8 Agosto 2020 14:02

Reggio Calabria: l’evento contro il femminicidio previsto questa sera alle ore 20 presso la struttura del Limoneto è stato rinviato a data da destinarsi causa maltempo

L’evento contro il femminicidio previsto questa sera alle ore 20 presso la struttura del Limoneto a Reggio Calabria è stato rinviato a data da destinarsi causa maltempo. Pertanto la prevendita dei biglietti è stata sospesa. Gli organizzatori raccomandano chi avesse acquistato il biglietto di ingresso di conservare il tagliando che può essere utilizzato per il solo evento già pubblicizzato Sarà data comunicazione dello svolgimento della serata sui social network non appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno. Gli organizzatori si scusano per l’imprevisto dovuto a cause di forza maggiore.