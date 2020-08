Reggio Calabria: il famoso DJ Joe T Vannelli si esibisce oggi in un luogo misterioso della città

27 Agosto 2020 11:20

Reggio Calabria: questo pomeriggio alle 18 il famoso DJ Joe T Vannelli si esibisce in città e in diretta Facebook

Il famoso DJ e Produttore musicale Joe T Vannelli si esibirà in solitaria oggi pomeriggio in un luogo misterioso a Reggio Calabria, senza pubblico per non creare assembramenti e in diretta Facebook. Alle ore 18 il DJ tratterà un tema estremamente attuale “come cambia il divertimento ai tempi del Covid-19″. La live performance del DJ e Producer di fama internazionale è in diretta Facebook tutti i giovedì dalle 18.00 alle 20.00 in varie città e oggi tocca a Reggio Calabria dove si destreggerà tra consolle e drone che manovra personalmente, in perfetto stile one-man-show poliedrico e geniale.

L’appuntamento di Reggio Calabria si aggiunge alle tappe del tour che sta portando l’artista in 20 siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, che di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 4 milioni di visualizzazioni.