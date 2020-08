Reggio Calabria, enorme perdita idrica allaga il Lungomare da giorni [FOTO]

29 Agosto 2020 10:52

Reggio Calabria, diverse zone della città allagate per le perdite d’acqua

La città di Reggio Calabria versa sempre più in condizioni disastrate: le perdite d’acqua, le buche, i cumuli di rifiuti e tanto altro degrado attanaglia la città calabrese dello Stretto. Da diversi giorni sul lungomare Falcomatà vicino le mura Greche, è presente una copiosa perdita d’acqua che allaga tutta la via creando disagi ai pedoni che per passare sulle strisce pedonali, rischiano di farsi un bagno con acqua ristagnante! Oltre alla perdita del lungomare anche in altre zone di Reggio Calabria si stanno verificando pesanti disagi a causa dei guasti della rete idrica, emblematiche le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo dove si possono osservare tante altre perdite nel centro cittadino con conseguenti disservizi per l’approvvigionamento idrico e ulteriori disagi per cittadini e passanti.