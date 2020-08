Reggio Calabria, enorme discarica di spazzatura allo Spanò Bolani: “e per la riapertura delle scuole si preoccupano del Coronavirus…” [FOTO]

24 Agosto 2020 11:54

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore indignato per l’emergenza rifiuti in città

Un lettore di StrettoWeb indignato ci ha inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo scattate in pieno centro a Reggio Calabria e precisamente davanti la scuola Spanò Bolani. Il lettore segnala come da mesi ormai è presente questa discarica abusiva e nonostante le ripetute segnalazioni all’AVR, il problema non è stato risolto anzi i rifiuti aumentano vistosamente di giorno in giorno e considerando che tra poche settimane inizierà la scuola, la situazione sta diventando preoccupante. Il tema della riapertura delle scuole quest’anno è particolarmente discusso a causa delle preoccupazioni sul Coronavirus, ma è chiaro che a Reggio Calabria persino la pandemia passa in secondo piano e l’uso di mascherine, disinfettanti, sanificazioni ecc. dovrebbe essere prima di tutto imposto per difendersi dai cumuli di spazzatura che assediano molti istituti scolastici come quello in questione. L’unico distanziamento che i nostri bambini vorrebbero sarebbe quello da queste indecorose montagne di rifiuti.