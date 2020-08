Reggio Calabria, nuova occasione di solidarietà: sabato 22 agosto donazioni di sangue a Santo Stefano in Aspromonte

13 Agosto 2020 10:43

Reggio Calabria: nella giornata di sabato sarà presente l’autoemoteca di Adspem – Fidas presso l’area parcheggio di Mannoli

Le donazioni di sangue non si fermano nella provincia di Reggio Calabria. Di seguito il comunicato dell’Adspem di Santo Stefano in Aspromonte che annuncia le giornate in autoemoteca e ne fornisce i dettagli:

“Si rinnova l’appuntamento con la solidarietà.

Ancora una volta, l’Adspem – FIDAS sezione “Natalia e Giuseppe” di Santo Stefano in Aspromonte, organizza due giornate donazionali in autoemoteca per il mese di Agosto.

Sarà possibile compiere il vitale gesto della donazione del sangue Sabato 22 agosto dalle ore 8, presso l’area parcheggio di Mannoli di Santo Stefano in Aspromonte, nonché Domenica 30 Agosto sempre dalle 8 in Piazza Domenico Romeo a Santo Stefano.

Viviamo in un periodo particolarmente delicato, in cui tanto l’emergenza sanitaria quanto il costante fabbisogno di sangue, mettono a dura prova i nostri presidi ospedalieri.

Anche con un semplice gesto, si può dare una mano a tante persone sofferenti.

Si ricorda che la donazione viene effettuata, in piena sicurezza, con l’ausilio del qualificato personale Adspem-FIDAS di Reggio Calabria, e nel rispetto delle normative disposte dalle autorità pubbliche per contrastare la diffusione del COVID19.

Per ulteriori info, segui la pagina Facebook ed Instagram della sezione Adspem “Natalia e Giuseppe” di S.Stefano.

Grazie ed a presto!”.