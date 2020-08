Reggio Calabria: distrutta la staccionata di Punta Pellaro [FOTO]

8 Agosto 2020 20:45

Reggio Calabria, Romeo: “ieri pomeriggio qualche fenomeno con il fuoristrada ha sfondato la staccionata per entrare in spiaggia a Punta Pellaro”

“Ieri pomeriggio qualche fenomeno con il fuoristrada ha sfondato la staccionata per entrare in spiaggia a Punta Pellaro. Ieri sera è stata sistemata provvisoriamente. Chi ha visto qualcosa fra le 16 e le 17 di ieri me lo comunichi”, è quanto comunica Concetta Romeo, della Pro Loco Reggio Sud. “Confido nella brava gente che collabori. Solo denunciando potremo reprimere e dissuadere tutti coloro che compiono questi atti. L’appello anche per colui che l’ha fatto costituisciti altrimenti procederemo alla denuncia“, conclude.