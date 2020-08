Reggio Calabria: disservizi idrici in varie zone della città [INFO e DETTAGLI]

6 Agosto 2020 10:28

Reggio Calabria: disservizi idrici in città nelle zone di Salice parte alta, S. Cono e via Emilia nelle giornate di oggi e domani

L’ufficio del servizio idrico integrato di Reggio Calabria comunica che a causa “di un guasto all’impianto acquedottistico di S.Cono in Catona, saranno previsti disservizi idrici nelle zone di Salice parte alta, S. Cono e via Emilia, nella giornata del 06 e 07 c.m., poiché sarà necessario sostituire un’elettropompa in avaria”.