Reggio Calabria: danneggia un’autovettura nel cuore della notte a Caulonia, 43enne arrestato

5 Agosto 2020 08:36

Reggio Calabria: danneggia un’autovettura nel cuore della notte, 43enne arrestato a Caulonia. L’uomo dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

La scorsa settimana una giovane cameriera di origine romene si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Caulonia Marina poiché la sua autovettura, una Lancia Y, da qualche settimana era diventata oggetto di numerosi atti vandalici. L’utilitaria in questione, infatti, era stata oggetto di graffi alle fiancate, rottura dello specchietto retrovisore e finanche la targa anteriore era stata divelta. Acquisita la denuncia, i Carabinieri hanno avviato le indagini che hanno consentito di arrestare l’autore dell’ultimo episodio delittuoso: P.R., 43enne, incensurato di Caulonia.

L’uomo nel cuore della notte dello scorso 2 agosto, nei pressi del lungomare di Caulonia, dopo essersi avvicinato con circospezione alla piccola utilitaria, alimentata a gasolio, in quel frangente regolarmente parcheggiata lungo la pubblica via, immetteva benzina all’interno del serbatoio per poi allontanarsi a gambe levate. I Carabinieri, che avevano assistito all’intera scena, prontamente bloccavano l’uomo che a seguito di perquisizione veniva trovato in possesso di due bottigliette di plastica da 500ml intrise di benzina e di un cacciavite della lunghezza di 25 cm. L’uomo è stato subito dichiarato in stato d’arresto ed è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Dovrà ora rispondere di danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.