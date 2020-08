Reggio Calabria: al Circolo del tennis “Rocco Polimeni” la mostra personale dell’artista Simona Treccosti dal titolo “Cronache su tela – cronaca pittorica sul lockdown” [FOTO e INTERVISTE]

29 Agosto 2020 22:41

Nella splendida cornice del Circolo del tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria si sta svolgendo la mostra personale dell’artista Simona Treccosti, che propone per la prima volta una raccolta pittorica di opere realizzate durante il lockdown. La mostra dal titolo “Cronache su tela – cronaca pittorica sul lockdown” vuole evocare i momenti significativi che la quarantena ha fatto vivere, dall’angoscia del corteo dei camion militari su Bergamo, alla sperimentazione della didattica a distanza, dalle bandiere alla finestra agli impasti delle casalinghe in cucina. La sensibilità e l’amore per l’arte da parte del Presidente del Circolo Dott. Postorino e del Vicepresidente Vicario Dott.Romeo e del Consiglio direttivo tutto con la preziosa collaborazione dell’Accademia di belle arti di Reggio Calabria hanno fatto si che l’evento si incastrasse perfettamente nella programmazione già ricca dell’ estate culturale del 2020 del Circolo del tennis Rocco Polimeni. La mostra che si rivela la prima nel suo genere per tematica e significato profondo sarà visionabile presso il Circolo Polimeni dalle 20.00 di tutti i giorni sino al 30 agosto previo invito da parte di un socio.

Simona Treccosti, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “per me il lockdown è stato un periodo di fervore creativo con un susseguirsi di emozioni che mi hanno permesso di trarre ispirazione e di realizzare quello che oggi sto esponendo qui al Circolo Polimeni”.

Il Vicepresidente Vicario del Circolo Polimeni, Dott.Romeo, ha detto: “oltre allo sport il nostro circolo sta puntando a percorsi culturali e da qui nasce l’idea di ospitare la mostra sul lockdown. Simona, che è una nostra socia, è una persona splendida che ha molte idee ed iniziative che mette a disposizione di tutti noi. Per ultimo mi preme ringraziare l’Accademia delle Belle Arti per la fattiva collaborazione”.