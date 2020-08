Reggio Calabria, chiusi Gazebo del Lungomare e sequestrate pedane irregolari [FOTO e DETTAGLI]

28 Agosto 2020 14:11

Reggio Calabria, operazione della Polizia Municipale questa mattina dopo un provvedimento del Suap

Nuovo sequestro per 3 gazebo del Lungomare di Reggio Calabria questa mattina da parte della Polizia Municipale guidata dal comandante Zucco: gli agenti hanno eseguito un provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune nei confronti delle attività irregolari che nonostante i precedenti sequestri, le numerose proroghe e concessioni, non si sono messe in regola con i dovuti pagamenti all’ente. Il provvedimento era già stato emanato a Febbraio, ma dopo l’emergenza Coronavirus i locali erano già stati costretti alla chiusura. Dopo le riaperture hanno avuto nuove proroghe ma ad oggi chi non si è messo in regola ha visto l’intervento degli agenti e il divieto di utilizzare le strutture installate sul suolo pubblico. Addirittura uno degli esercizi in questione ha un debito nei confronti del comune di 90 mila euro, maturato in molti anni di mancati pagamenti. Oltre ai gazebo, gli agenti della municipale hanno sequestrato anche due pedane irregolari, perché installate in modo abusivo e/o senza le dovute misure di sicurezza. Soddisfatto l’assessore alla polizia municipale Nino Zimbalatti che continua ad operare a testa bassa per il rispetto della legalità.