Reggio Calabria: spiaggia della Sorgente isolata in pieno Agosto, chiuso il sottopasso a causa dei rifiuti [FOTO]

17 Agosto 2020 12:24

Reggio Calabria: spiaggia della Sorgente isolata in pieno Agosto, da 15 giorni chiuso il tunnel che porta al mare a causa dei cumuli di spazzatura

E’ isolata in pieno agosto la spiaggia della Sorgente a Reggio Calabria. Si, avete letto bene, nel pieno delle vacanze, da circa 15 giorni, la nota zona balneare della città è praticamente irraggiungibile a causa dell’emergenza rifiuti che attanaglia la città da anni: difatti il tunnel che porta al mare è chiuso da 15 giorni, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, a causa dell’immondizia presente nel sottopasso. La zona, soprattutto in estate, è molto frequentata dai cittadini che si recano alla Sorgente per fare qualche ora di mare e la situazione che appare sotto gli occhi è davvero triste e denota l’abbandono totale presente in tutta la città. Ma c’è di più: vista la chiusura del tunnel per arrivare alla spiaggia bisogna fare un lungo percorso a piedi ed alcuni per abbreviare attraversano i binari creando quindi una situazione di grave pericolo.