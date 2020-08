26 Agosto 2020 14:06

Chiara Marrapodi tra le finaliste di Miss Mondo Italia, domani appuntamento al Museo del bergamotto a Reggio Calabria per la finale regionale

Si terrà domani presso il Museo del bergamotto a Reggio Calabria, la finale regionale di Miss Mondo Italia. Tra le concorrenti anche la reggina Chiara Marrapodi: da poche ore è attivo il contest online per la “fascia web”. Per chi volesse votare per Chiara basta cliccare il seguente link➡️ https://bit.ly/2FTfB2V e votare Chiara Marrapodi.