Reggio Calabria: cantiere di Cannavò. Il Circolo Fdi “Antonio e Ciccio Franco”: “continua il film di Falcomatà” [FOTO]

28 Agosto 2020 12:59

Reggio Calabria: cantiere di Cannavò. Il Circolo Fdi “Antonio e Ciccio Franco”: “continua il film di Falcomatà. Immaginiamo che staff e sindaco ci regalino quanto prima un’altra preziosa fiction della collezione video ormai passata alla storia (purtroppo ingiallita) della nostra amata città”

“Dopo anni di incuria e abbandono, si avvia magicamente a qualche settimana dalle elezioni il cantiere per la costruzione dell’importante arteria di collegamento. Un cantiere di un’area di circa 500 mt, di cui solo 50 oggetto d’intervento (al momento può bastare… )”, è quanto scrive in una nota il Il Circolo Fdi “Antonio e Ciccio Franco”. “In un batter d’occhio si puliscono erbacce e si spazza per il sopralluogo del Sindaco (in veste di capocantiere, una parte già collaudata). Immaginiamo che staff e sindaco ci regalino quanto prima un’altra preziosa fiction della collezione video ormai passata alla storia (purtroppo ingiallita) della nostra amata Reggio. Arriva presto il 20-21 settembre”, conclude la nota.